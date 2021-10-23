艾力寶雲槍擊案｜美國片場再現誤殺事件　李小龍之女李香凝發聲

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）10月21日拍攝新戲《Rust》期間意外用道具槍殺死攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins）並槍傷導演索薩（Joel Souza）。曾因類似情況面對喪兄之痛的李香凝翌日推文表示，任何人都不應在片場中槍身亡。李香凝是已故武打巨星李小龍之女。



Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

李小龍之子李國豪1993年在美國拍攝《烏鴉》期間誤中實彈身亡後。艾力寶雲在片場發生的意外與當時相似。

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圖為已故武打巨星李小龍的兒子李國豪。他1993年在美國拍攝《烏鴉》期間誤中實彈身亡。（AP）

李香凝22日透過李國豪的Twitter帳號發文稱：「我們的心與哈欽斯和索薩的家人，以及所有捲入《Rust》事件的人同在。沒人應該在電影拍攝現場被槍殺。」