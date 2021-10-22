艾力寶雲Alec Baldwin拍戲疑道具槍意外走火　攝影指導中槍身亡

荷里活演員鮑德溫（Alec Baldwin）10月21日於美國新墨西哥州拍攝電影期間，意外用道具槍殺死42歲的攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins），並槍傷48歲的導演索薩（Joel Souza）。



聖菲縣警長辦公室的發言人表示，事發於當地時間約下午1時50分，當時正在博南薩溪牧場（Bonanza Creek Ranch）拍攝西部電影《Rust》。警長辦公室正在盤問現場人士，了解事發經過。暫時未有人被起訴。

哈欽斯由直升機送往位於阿爾伯克基（Albuquerque）的新墨西哥州大學醫院，其後傷重不治。索薩則由救護車送往另外一間醫院，目前未知情況。

鮑德溫的發言人稱，事故牽涉載有空包彈道具槍出現啞火的情況，電影製作已經暫停，並指演員和劇組安全是首要考慮的事情。

有份出演2013年電影《天煞逆缘》女演員在Frances Fisher在Twitter發文稱，索薩在醫院就醫後已出院。

Hi @shannonrwatts

Those quotes are incorrect. And our director Joel Souza is out of hospital.

I don’t subscribe to the daily beast so if that’s what they’re saying, they are wrong.

Will you please correct them? https://t.co/s8LdkLKf0N — Frances Fisher (@Frances_Fisher) October 22, 2021

鮑德溫從影數十年，曾憑電影《厄運急轉彎》（The Cooler）獲提名奧斯卡最佳男配角獎。他曾參演《摘星奇緣》（Notting Hill）和《無間道風雲》（The Departed）等電影。

1993年，武打巨星李小龍的兒子李國豪拍攝電影《烏鴉》（The Crow）期間同樣被道具槍意外殺死。當時他只有28歲。