艾力寶雲槍擊案｜荷里活為逼真用真槍空彈拍戲　影圈早憂難保安全

荷里活演員艾力寶雲（Alec Baldwin）拍攝電影《Rust》時用道具槍意外槍殺電影攝影師，並導致導演受傷，震驚影圈。我們平日從荷里活看到的槍戰畫面，很多時候演員所用的都是真槍，分別只是裏面所載的是空彈。



圖為2002年4月17日，美國全國槍支博物館展出「骯髒哈利」於電影用過的槍。（AP）

道具槍的定義廣泛。無論是橡膠製的玩具槍，抑或是可以發射彈頭的真槍，都可以是道具槍。不過如果槍械可以射擊，即使只是發射空彈，都被視為真槍。為求逼真，拍攝電影有時候會使用真槍。

拍戲用的空彈與實彈一樣都有火藥，但沒有彈頭。即使如此，近距離射擊仍然能夠對人造成嚴重傷害，甚至致命。

一般而言，影視製作都會有專門負責處理武器的軍械士。他們會為按照作品背景揀選適合的武器，於片場打理武器，並確保演員和特技演員安全和正確使用。以往是由道具管理員統管所有道具，但到了1980年代開始有專人負責武器的部份。

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目前還未知道為什麼艾力寶雲手握的道具槍載有實彈。美聯社報道，行內人士稱，有時攝製組要加快進度，可能於安全方面有所鬆懈。有份製作《雷神奇俠2：黑暗世界》的電影攝影師哈爾（Steven Hall）稱，拍戲時用槍指向鏡頭並不罕見，攝影師通常都會戴面罩等的護具，但當然最多只能抵擋空彈的威力。

雖然可以透過電影後期製作「以假亂真」，但仍然難以媲美使用真槍的效果。一來，使用真槍較容易和便宜。二來，根據使用真槍可以使演員做出更加迫真的反應。三藩市大學表現藝術教授松金（Ken Sonkin）指出，發射空彈的感官效果難以利用聲效重現。

即使有了各種的守則，悲劇還是不幸發生了。事件喚起荷里活的反思，到底是不是要繼續用真槍，冒不必要的風險。影視導演羅克（Ben Rock）接受路透社訪問時稱，多年來都反對用空彈，認為用軟氣槍配合後製就足夠，「為什麼要冒任何的險？我們其他東西都是裝出來的，我不明白為什麼這個我們不可以裝出來。」