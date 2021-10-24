移民加拿大｜「救生艇計劃」推出首4個月　接獲3,481港人申請

加拿大2021年2月推出「救生艇計劃」，降低港人移居加拿大的門檻，於該國大專畢業或在加拿大工作滿1年之港人可申請永久居留。



加拿大《國家郵報》（National Post）10月21日稱引述加拿大移民和難民局（Immigration and Refugee Board of Canada，IRCC）發言人Nancy Caron稱，計劃推出後首4個月，已接獲3,481人（不包括家屬）申請。

自2020年初以來，有逾20多名港人向加申請難民資格。IRCC發言人Anna Pape稱，過去數年已接受一定人數港人提出的難民求庇申請。

2020年的港人求庇申請的數據首次出現。IRCC在2020年收到30宗來自香港的政治庇護申請。截至2020年底，21個經已以某種形式獲得最終確定。惟在截至2021年6月，待處理的求庇申請已增至30個。「港區國安法」是在2020年6月30日實施。

加拿大亦提出為香港大專院校畢業生而設的讀書移民途徑，IRCC在截至2021年7月31日已接獲400個申請，而計劃宣布後不足2個月，被錄取的有17份。

申請成為加拿大永久居民的申請方面，沒明顯躍升的情況。2018年有1,826宗、2019年有2,207宗、2020年有2,105宗，而在2021年首7個月則有1,219宗。