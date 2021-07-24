移民加拿大│下半年升勢持續　料成港人外流第二大熱門國

加拿大移民部（IRCC）於今年初推出為香港畢業生而設的3年開放工作許可證，爲獲得永久居留權鋪路。這項新特殊簽證項目自今年2月推出至5月中，已吸引近6,000名香港居民申請。

有本港移民顧問公司估計，下半年移民加拿大的趨勢仍會持續。連同其他各種移民方案，預料加拿大將成為英國以外最歡迎的移民目的地。



有提供投資移民諮詢服務的哈維法律集團（Harvey Law Group）全球管理合夥人Jean-Francois Harvey，近日向《香港01》講解本港最新移民趨勢，他指出港人近年移民需求不斷增加，移民人數只升不跌，情況較以往大相徑庭，而且家庭客戶有年輕化的趨勢。他還指出，自疫情以來公司在港的規模倍增，業務增長四倍。

Harvey又透露，近期移民港人越趨年輕化。此前，公司客戶主要為50歲以上的夫婦、事業有成、具有一定資產，且子女年齡多為16歲以上；但過去一年，夫婦年齡下降至40歲左右，資產較少、子女年齡10歲以下的年輕家庭成為主要的家庭客戶，當中子女教育是他們考慮移民中較重要的因素，傾向找尋寧靜而穩定的社區環境。

了解計劃：加拿大新簽證懶人包｜2大重點4類人受惠 持認可海外證書都合資格

近年移民的港人較以往的更年輕，而且心態有變。(資料圖片/張浩維攝)

另一個明顯的變化是，以前的港人移民加國主要為開拓生意或前途發展，現在則是求個安心。越來越多人選擇投資移民項目，希望獲得多一個公民身分，以策萬全，也令旅遊出行多個選擇。

對於近期移加港人趨增的情況，Harvey相信是因應過去兩年本地政治事件如反修例事件、國安法成立，以及新冠疫情的影響，加上多國推出的惠港措施，均令港人更積極取得外國公民身份。另外，疫情也使得社會對流動性的需求上升，不少人發現自由流動的可貴，讓更多人想要取得外國的簽證和公民資格，促進日後出行的便利。

「以往許多人直至退休才去想移民，但現時不少人發現疫情期間透過Zoom、網絡也可遙距經營業務和工作，令部份人的移民計劃更具彈性。」 移民顧問Jean-Francois Harvey

Jean-Francois Harvey(左)和何景楨律師(右)，與記者分享了最新對港人移民加拿大的看法。(羅保熙攝)

勢成港人第二大熱門移民國

據最近一項市場調查顯示，未來兩年內香港及中國內地將有逾6,000萬名成年人考慮移民到加拿大。這些人大多數受過良好教育、富裕，並且英語相對流利。而當中港人移民的年齡層多為36歲至55歲人士，中國內地的多為46歲至64歲。

有份參與調查的Vividata行政總裁Pat Pellegrini表示：「經濟增長有賴移民，上述結果表明，加拿大被視為理想的居住地。加拿大政府準備接收的移民水平比疫情前更高，相關的研究為未來移民動態提供了前所未有的視角。」

增新永居途徑：加拿大新增兩個港人永久居留途徑 在當地大專畢業或工作可申請

加拿大勢成為香港第二熱門的移民國家。(Getty)

的確，加拿大向來是個移民國家。為彌補過去一年多疫情期間移民人數減少，以及加快疫後經濟復甦，該國計劃於2020年至2023年間接收120萬名移民，今年新增永久居民人數的目標為約40萬人。為此，渥太華政府公布今年家庭團聚移民計劃，將沿用抽籤的形式，邀請合資格申請人提交申請，今年創紀錄額外增加3萬個名額，讓更多合資格人士可申請。

該計劃申請人，必須年滿18歲，擁有加拿大公民、永久居民或有原住民身份，並有足夠經濟能力支持他們擔保的家庭成員。申請獲批的父母或祖父母將獲得永久居留權，其後可申請加拿大公民身份。

杜魯多政府計劃於2020年至2023年間接收120萬名移民。(Getty)

加拿大移民、難民和公民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）表示，當局正兌現幫助更多家庭在加拿大團聚的承諾，並透過加強家庭團聚移民計劃，邀請創紀錄數量的擔保人申請，協助他們在加拿大定居生活。

有移民顧問相信，因應本港仍有部分計畫移民的市民尚未啟程，故相信今次的移民潮仍會持續，而加拿大年初推出的港人工作簽證及移民計畫，毋須通過資產門檻亦可移民當地，備受港人垂青，故相信將繼英國之後，成為港人移民第二大的熱門地。

多年來不少港人移民加國，對該國的環境和現狀有更多的認識。(Getty)

移民莫急 務必了解稅務規則

雖說，加拿大的港人工作簽證及移民計畫以及英國BNO簽證的移民門檻大為降低，惟並無阻一向備受香港人歡迎的熱門投資移民計劃保持火熱，當中包括加拿大的創業簽證（SUV）及澳洲的188C重大投資者簽證（SIV）等。

哈維法律集團律師何景楨表示，公司有提供超過30多個移民計劃，目前沒有見到相關的計劃因其他移民計劃而受影響。她認為對這些高資產淨值的人士來說，移民目的地有更多選擇，未必一定要到加拿大。

何景楨指出，有意投資移民人士應要先了解自身實際情況及需要，部份人選擇加拿大可能出於親人、生意、教育等因素，但也應再按其資產收入和需要，選擇更合適的投資移民計劃。她補充：「雖然許多港人較熟悉加拿大的情況，惟不代表其他國家或移民計劃不合適他們，只是可能他們不太清楚和認識有理想的選擇。」

Jean-Francois Harvey提醒，有意移民港人不要過急買車買樓，須先了解稅務安排。(Getty)

她亦指出，坊間對加拿大創業簽證頗有誤解，她舉例說：「如部份人以為它是被動的投資計劃，即投資一筆錢，但不需要自己去營運，便可坐等永久居民身份批出。」她澄清說計劃事實是個主動的計劃，需要有相關經驗營運業務，並證明自己會在當地積極營運業務。申請人往往在失敗後才去找專業人士處理，變相費時失事。

Jean-Francois Harvey則重申：「移民申請是個複雜的過程，當中涉及許多文件和認證的工作，會讓人頭痛不已，但只要按部就班去做一般問題不大。」他指出，不少移民申請人遇到的最大問題仍是適應當地的新生活，故一般建議有意移民者不用著急，「不要急於買樓，先了解當地情況，找尋喜歡的社區，為子女找理想的學校、找工作等。」

他又指，許多港人匆匆移民，如到英國不久便買車買樓，之後才發覺可能需要花50%收入來交稅，影響現金流；又或移民美國後，才知道要繳納全球所得稅等。因此，移民人士應了解目的地稅務情況，先在香港處理好資產和抵步後的安排，以減低日後稅務負擔。他提醒，由於每位移民申請人的情況有別，要先按實際情況了解是否構成移民後的額外稅務。