土耳其總統籲將10國大使列為不受歡迎人士　要求驅逐出境

俄媒10月24日稱土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）23日說，已指示該國外交部將10名呼籲釋放人權人士卡瓦拉（Osman Kavala）的外國大使列為「不受歡迎的人士」（persona non grata），包括美國大使。



埃爾多安稱已下令外交部長盡快宣布他們是「不受歡迎的人」。這外交用語往往象徵驅逐大使的第一步。在外交上稱一個人為「不受歡迎的人」，通常意味着這人被禁留在駐留地。不過這批大使23日稱，未收到安卡拉的正式通知。

他在Twitter上直播時說：「我指示外交部長立即採取措施，將10國大使列為不受歡迎的人」。

埃爾多安在講話中稱：「在他們不再識得土耳其那天，他們就得走。」此外他也稱這批大使下流。

加拿大、法國、芬蘭、丹麥、德國、荷蘭、新西蘭、挪威、瑞典和美國駐土耳其大使館18日發布聯合聲明，呼籲釋放卡瓦拉。土耳其外交部19日傳召他們，稱他們在干預該國司法。

事件料會令土耳其與這些國家關係趨僵，而當中大部分是北約（NATO）國家。

卡瓦拉是知名的土耳其人權活動家、阿納多盧文化基金會（Anadolu Kültür AŞ）創始人。基金會支持少數民族和宗教少數群體的項目，這些項目通常具有國際目標，包括土耳其和亞美尼亞人之間的和解以及和平解決庫爾德問題。

土耳其法院2020年2月就2013年伊斯坦布爾格茲公園（Gezi Park）示威案中企圖推翻政府的指控，宣告卡瓦拉無罪，但上訴庭2021年1月又推翻有關判決。卡瓦拉亦面臨另一指控，稱他有份參與2016年7月的未遂政變。