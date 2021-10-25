日本自民黨參議院補選無法全取勝利　為10月底眾議院大選蒙上陰影

日本參議院舉行補選，結果執政自民黨在山口縣取得了預期的勝利，但在靜岡縣卻輸給了反對派支持的候選人。選舉被視為即將舉行的眾議院選舉前哨戰，結果為自民黨大選勢頭蒙上陰影。



在山口縣，自民黨候選人北村經夫以30.7萬票，以壓倒性姿態擊敗僅9.2萬票的日本共產黨候選人河合喜代。在補選前執政聯盟已經佔據山口縣在參議院的兩個席位，因此自民黨在山口縣的勝利是可預期的。

圖為10月24日， 日本山口縣參議院補選，自民黨的北村經夫獲得壓倒性勝利。（Reuters）

但在靜岡縣的補選中，獲立憲民主及國民民主黨支持的無黨籍前縣議員山崎真之輔，取得超過65萬票，較自民黨候選人若林洋平多出近5萬票勝出。靜岡縣的補選議席原屬自民黨，現遭反對派成功奪去。

是次補選被視為即將舉行的眾議院選舉前哨戰，自民黨無法全取獲勝，為自民黨大選勢頭蒙上陰影。眾議院選舉即將在10月31日舉行，被視為是新就任黨總裁兼首相的岸田文雄第一次考驗。

自民黨總裁選舉中，岸田文雄民意支持度遠較河野太郎低，但仍成功當選，外界擔憂這會影響自民黨支持度。據日本放送協會（NHK）最新民調，岸田文雄內閣上任支持僅49%，遠較菅義偉的62%為低。

自民黨的支持度雖然繼續維持38.8%，遙遙領先立憲民主黨的6.6%維持高水平，但支持度已較10月初民調微跌2.4%。外界預料自民黨仍然可在眾議院選舉中獲勝，但最差的情況下可能無法單獨取得過半數，必須與公明黨合組聯合政府才能獲過半數議席。