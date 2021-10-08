香港人愛食壽司，看壽司郎和DONKI在港分店越開越多就知。壽司熱賣餐點必屬炸蝦，而近日炸蝦的尾巴成了日本網民熱話，原來有位小學生在自民黨總裁選舉問答環節中，認真地向包括日本新首相岸田文雄在內4位政客提出疑問：「食炸蝦時尾巴可以剩下嗎？」可愛的舉動不但讓媒體爭相報道，更再次掀起一場「大戰」！



日本執政黨自民黨於9月29日舉行總裁選舉，其中4位候選人包括日本新任首相岸田文雄。選舉當日設有線上問答環節，讓不同年齡層的民眾向候選人提問，大部份都是圍繞民生和政治的議題，但一位小學4年級生卻打破嚴肅氣氛，超級認真地問：「吃炸蝦時，尾巴應該剩下來嗎？」岸田文雄亦一臉正經地解答：「吃不吃蝦尾是自己決定的事，不過我是會吃的。」

這段對話立即引起網民熱列討論，甚至有新聞節目製作特集介紹到底應不應吃炸蝦的尾巴。日本朝日電視台的「羽鳥慎一モーニングショー」便在街上訪問了路人在吃炸蝦時的飲食習慣，發現超過6成半日本人有吃掉炸蝦尾巴的習慣，其中靜岡和滋賀更是百分百支持吃炸蝦尾。到底吃炸蝦尾的好處是甚麼？邀請營養專家和餐桌禮儀專家為大家解答，👇👇👇點擊圖片看解釋👇👇👇

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「食炸蝦尾巴」的支持者普遍認為蝦尾很香脆，而且坊間流傳蝦殼有豐富營養；而反對派則認為吃起上來不方便，容易割傷口腔和卡在牙縫裏。電視台請到營養專家分析，原來蝦殼含有豐富膳食纖維和鈣質等營養，絕對不是沒有用處的食物殘渣。而禮儀專家則表示，其實沒有規定吃炸蝦的時候應不應該剩下尾巴，但是如果不吃的話，可以將它們放在餐碟的邊緣，看上去較整齊美觀。

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