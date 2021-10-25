新冠肺炎｜日本疫情大幅降溫　確診個案銳減離不開「兩件事」

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情雖然持續，但每日新增感染數字在近月大幅下跌。在8月一度達到單日新增2.5萬宗的高峰，但現時已下降至約300宗。東京在10月24日更僅新增19宗確診病例，回落至全年最低。日本的抗疫成功備受注目。



日本的感染人數自年初三度上升，最近一次是臨近東京奧運的7月。前首相菅義偉被批評強行舉辦奧運，致使民意不斷下跌。儘管東奧最終成功舉辦，但已無助挽回民意，菅義偉決定放鬆連任自民黨總裁，宣布下台。

不過，隨着東京奧運的結束，日本的疫情亦逐漸的「退燒」。每日新增感染數字從8月最高的2.5萬宗，大幅降至今天的約300宗。日本在9月全面解除緊急狀態，並未造成疫情反彈。

圖為10月東京新橋JR站，人們外出都帶上了口罩。（Reuters）

日本疫情之所以得到控制，可能要歸功兩個原因。第一是疫苗接種上升，日本接種雖然自3月才開始，但在政府的努力宣傳和推動下，在暑假期間取得進展，接種數字大幅上升。其中特別是年輕人士，日本在政府積極鼓勵年輕人接種，推動上班一族接種疫苗。至今日本全國約70%人口完成接種，大幅控制疫情惡化。

第二是日本人傾向接受佩帶口罩。事實自2002年SARS爆發以來，日本出現口罩潮逐漸成為預防傷風感冒的習慣，加上日本流行花粉症關係，人們普遍對戴上口罩並不抗拒。至使今天日本仍然傾向在室內室外戴口罩，與西歐國家明顯不同。

同時日本反疫苗與反口罩運動並不蓬勃，也未曾出現如歐美國家的示威與衝突。這都有助大眾接受和遵守抗疫措施，控制疫情散播。

圖為8月16日，日本東京棒球場改變成為接種中心，棒球隊的吉祥物娃娃在歡迎前往接種的人。（Reuters）

另外，英國媒體《獨立報》指出，日本的醫療設施完善也可能是理由之一。日本擁有全球最多部電腦斷層掃描器（CT Scan），每100萬人有111部，相比英國只有9部。利用CT Scan能更快速找出肺部問題，協助診斷。同時日本有更多的床位和人工心肺機（ECMO），這都有助日本有更多空間治療新冠肺炎，拯救人命。

不過隨着冬季來臨，流感季節會否間接推高新冠疫情為未知數。美聯社引述日本專家亦對疫情大幅消退感到驚訝，但憂慮疫情消退會讓民眾防疫鬆懈，令新一波疫情在冬天出現。