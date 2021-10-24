日本餐廳推新奇「燈籠防疫罩」　吃飯如置身鳥籠　網友：超尷尬

撰文：聯合新聞網
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全球各國受疫情影響，都發展出另一種生活型態。日本酒店虹夕諾雅東京就推出另類的防疫方式，只見酒店餐廳每個位置都製作了鳥籠造型的「燈籠防疫罩」，可以讓民眾待在燈籠空間內，盡情享用美食。不過該畫面也令網友訝異，紛紛吐嘲「用餐時很尷尬」。

該酒店近期推出東京燈籠晚餐，不同於一般餐廳的隔板防疫策略，酒店與京都老字號的燈籠店合作，製作出充滿日本傳統風情的燈籠罩，燈籠上方是透明材質可以讓顧客露出臉蛋，與朋友盡情暢談不受限，而下方則印有日本傳統標誌，由於燈籠直徑達75公分，即使在裏面用餐，也不會太過壓迫。

按圖看清「燈籠防疫罩」設計！

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不過，該訊息一傳出後，不少網友紛紛不解表示，「太瘋狂了吧」、「我寧願回家吃飯」、「這很尷尬誒」、「有密閉恐懼症的人應該接受不了吧」、「這會在歷史留下紀錄哈哈哈」、「畫面太詭異了」、「就只是一種噱頭吧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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