韓國KT互聯網服務受阻　全國網絡一度癱瘓　後證配置出錯非遭攻擊

韓國電訊網絡供應商韓國通信（KT）的互聯網服務，在10月25日正午時分一度發生故障，導致全國使用KT互聯網服務的電腦斷線，無法上網。KT最早聲明懷疑受到網絡攻擊，但後更正為網絡設置錯誤所致，向受影響用戶致歉。



韓聯社報道，KT的互聯網服務在當地時間25日早上11時20分左右開始突然故障，持續約一小時。全國使用KT互聯網服務的系統斷線，無法上網。包括電腦、手機網絡、證券交易系統、商鋪支付系統、企業業務系統等全部癱瘓。

韓國《中央日報》25日稱，受疫情影響部分學生正於家中遙距上課，突然其來的斷線令超過7000多間學校被迫暫停授課。

圖為KT的官方網頁，右方告示欄提及網絡服務受阻但已恢復正常的報告。（KT官網截圖）

KT最初發表公告，指網絡正遭到大規模分佈式拒絕服務攻擊（DDoS），導致網絡異常。但KT兩小時後更正公告，指是由於網絡配置出現錯誤，導致無法連接互聯網。目前網絡服務已恢復正常。

由於事件影響甚大，警方已介入調查。KT表示將會配合，並與政府進一步查明具體原因，對此深表歉意。