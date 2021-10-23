新冠肺炎：英國查AY.4.2變種　韓國70%人口接種「將與病毒共存」

英國衞生安全局（UKHSA）10月22日證實，來自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Delta的亞型變種病毒株AY.4.2在20日已列為「正在調查中的變種」（Variant Under Investigation，VUI）且正式命名為VUI-21OCT-01。



UKHSA表示，最近數月以來，AY.4.2在國內愈來愈常見，某些早期證據表明，與Delta相比，AY.4.2引起的確診個案在英國的增長率可能更高，部門正密切監測它。

韓國方面，政府決定11月起或轉用「與病毒共存」模式。韓國新冠疫苗預防接種推進團數據顯示，截至10月23日下午2時，全國完成疫苗接種人士佔總人口70%。這是韓國政府推進逐步恢復正常生活模式的前提條件之一。

韓國新冠肺炎疫情：圖為10月20日，高陽市一個展廳放着一塊告示牌，提醒人士採取防疫措施。（AP）

越南政府22日晚宣布，由11月20日開始，歡迎擁有疫苗護照的國際遊客乘搭包機前往富國島。當地目標是，在12月下旬至2022年3月底期間，以類似包機的形式，最多接待5,000名外國遊客。遊客入境前需出示對病毒呈陰性反應的檢測結果和疫苗接種證明。

新西蘭10月23日新增104人受感染，其中包括南島（South Island）近一年來的首宗社區病例。

新加坡22日新增3,637宗確診，14宗死亡。

秘魯方面，累計死亡病例數22日突破20萬，達200,003宗。隨着愈來愈多人接種疫苗，秘魯新增確診病例和死亡人數都逐漸下降。但由於現在於秘魯佔據主導地位的新冠病毒是Delta，政府仍憂慮可能出現第3波疫情。