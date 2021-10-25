王毅將訪卡塔爾　晤阿富汗塔利班臨時政府代表團

中方宣布，中國國務委員兼外長王毅將於10月25日至26日訪問卡塔爾，在多哈期間，王毅將會見阿富汗塔利班臨時政府代表團。



10月25日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上宣布，應卡塔爾副首相兼外交大臣穆罕默德邀請，中國國務委員兼外長王毅將於10月25日至26日訪問卡塔爾。

在多哈期間，王毅將會見阿富汗塔利班臨時政府代表團。

汪文斌表示，卡塔爾是中東海灣地區的重要國家，也是中國在中東海灣地區重要的能源經貿合作伙伴，並在阿富汗等地區熱點問題上有着獨特的作用和影響。

汪文斌指出，王毅此次對卡塔爾的訪問將進一步推動落實兩國元首就發展雙邊關係達成的重要共識，深化中卡政治互信，加強雙方務實合作，推動中卡戰略伙伴關係取得新進展。

汪文斌表示，8月以來，阿富汗局勢發生根本性變化，阿富汗人民面臨不少困難和挑戰，急需外部支持。中方一貫主張通過對話接觸引導阿富汗局勢良性發展，幫助阿富汗人民渡過難關。

「在此背景下，中方同阿富汗塔利班執政當局商定在多哈舉行會面，這既是雙方今年（2021年）7月天津會晤等歷史交往的延續，也是阿塔成立臨時政府後，雙方的首次高層會晤。雙方將藉此機會就阿富汗局勢和共同關心的議題深入交換意見。」

此前，7月28日，中國國務委員兼外長王毅在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）一行。