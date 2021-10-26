日本真子公主與小室圭見記者　互表心意稱結婚是兩人必要選擇

日本皇室秋篠宮文仁長女真子公主10月26日與未婚夫小室圭完婚。兩人的已正式提交結婚申請，成為夫婦。兩人其後舉行記者會，交待過去與結婚今後的事宜。



兩人在記者會上，分別讀出已經準備好的講辭。真子先感謝過去30年皇室與眾人對她的照顧，並重申與小室圭是無可替代的存在，並指出結婚是守護兩人心意的必要選擇。

真子特別提到，小室圭在4年前婚約消息傳開後，出國留學與尋找工作並非其一人獨斷的決定，真子表示這是她的意思。小室圭的母親與其婚約者的金錢糾紛的對應方法，也是「循她的意願的進行」，示意真子一直參與其中。真子表示小室的留學她都一直無法予以支援，並對其能在如此艱苦的路上奮鬥過來，令她大感恩惠。

圖為10月26日，小室圭與真子會見記者。（AP）

小室圭則表示，他真心愛着真子，並希望與其共渡餘生。小室表示他母親與其婚約者的金錢糾紛，與早前4月時公布的一樣正在解決，並稱希望給予金錢解決的希望沒變，會努力讓事件得以完結。

小室特別提到，對外界的不實推測和謠言感到不憤，並稱謠言不僅對真子造成傷害，還對其母親造成創傷。其母親目前已無法工作，並有如受到威脅下生活忐忑不安。

小室最後表示，希望與真子建立溫馨的家庭，並稱將盡所能扶持她，並為支祝與協助他們的人致謝。

記者會上原預定的記者問答環節，但後來改以書面形式回答進行。兩人在發表宣言後隨即離開，結束記者會。