拜登簽署美國入境新規定　11月8日起解除對中國等33國旅行禁令

美國總統拜登（Joe Biden）10月25日簽署美國入境新規定的政令，自11月8日起，將取消對中國、印度及歐洲多數地區共33國的嚴格旅行禁令。



據路透社報道，白宮宣布，美國總統拜登10月25日簽署一項命令，對大多數外國旅客實施新的疫苗要求，規定自11月8日起，成年外國旅客在乘飛機入境美國時必須完全接種新冠疫苗並出示陰性檢測證明。

同時，美國也將取消對中國、印度等國及歐洲多數地區的嚴格旅行限制。

2021年10月20日，美國總統拜登在飛往賓夕法尼亞州斯克蘭頓（Scranton）的途中，在馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Andrews Air Force Base）登上「空軍一號」時敬禮。（AP）

此前，美國於2020年初首次實施非常規旅行限制，旨在遏制新冠肺炎（COVID-19）疫情傳播。這些規定禁止大多數在過去14天內到訪過英國、歐洲26個沒有邊境管制的神根國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的非美國公民入境。

拜登在公告中稱：「解除此前在疫情期間實施的針對國與國之間的限制，採取主要基於疫苗接種情況的航空旅行政策，以推動安全地恢復前往美國的國際航空旅行，這樣做符合美國的利益。」

2020年3月28日，乘客在美國紐約甘迺迪機場的一個航站樓內候機。（新華社）

白宮證實，18歲以下兒童和有醫療問題的人不受疫苗新規限制。來自近50個國家、全國疫苗接種率低於10%的非遊客也將有資格獲得豁免。獲得豁免的人通常需要在抵達美國後60天內接種疫苗。

這些國家包括尼日利亞、埃及、阿爾及利亞、亞美尼亞、緬甸、伊拉克、尼加拉瓜、塞內加爾、烏干達、利比亞、埃塞俄比亞、贊比亞、剛果、肯尼亞、也門、海地、乍得和馬達加斯加。