拜登兩次表態協防台灣也是說錯話嗎？

就在美國駐華大使提名人伯恩斯(Nicholas Burns)在參議院聽證會上向國會議員強調美國對台戰略模糊政策的第二天,美國總統拜登(Joe Biden)本人又做出了協防台灣的表態。這也是拜登三個月內兩次發表有關「協防台灣」的言論。



10月21日,在美國有線電視新聞網(CNN)舉辦的一檔民眾對話節目上,有現場民眾就中國試射高超音速導彈詢問拜登,美國是否能夠鄭重承諾協防台灣(can you vow to protect Taiwan),以及美國該如何應對中國軍力發展。拜登給出了肯定的答覆,並說沒有必要擔心中國是否會變得強大,因為中俄及全球都知道,美軍是世界上最強大的。

他表示,「你要擔心的是,他們(中國)是否會從事一些行動,使他們陷入可能犯下嚴重錯誤的處境。」

之後,主持這場節目的CNN主播庫珀(Anderson Cooper)再次詢問拜登,如果中國(大陸)攻擊台灣,美國是否會防衛台灣(are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked)?拜登對此回答:「是的,我們有承諾那麼做(Yes, we have a commitment to do that.)。」

對此,中國外交部新聞發言人汪文斌在例行記者會上說,中國在核心利益上沒有妥協的餘地。他敦促華盛頓遵守一個中國的原則,在台灣問題上謹言慎行,「不要向台獨勢力發出任何錯誤信號。」

今年8月,拜登也曾在美國廣播公司(ABC)播出的一次採訪中發表類似言論。當時的背景是美國從阿富汗倉促撤軍,拜登必須處處強調美國會兑現對盟友的承諾,甚至將台灣同其他有美軍明確防務義務的國家混淆。白宮事後辯解稱,拜登說錯了話(misspoke)。那麼,僅僅2個多月後,拜登再次表態協防台灣,有何不同嗎?

和上次一樣,白宮在拜登此番表態之後主動對外公關,通過郵件等方式向CNN和政治新聞網站POLITICO等其他美國媒體做出澄清,強調美國的政策沒有任何改變。一位美國官員說,美國與台灣的國防關係以《台灣關係法》為指導。我們將堅持我們在該法案下的承諾、繼續支持台灣的自我防衛,並將繼續反對任何片面改變現狀的企圖。

從拜登答問的場合來看,此次表態主要還是為了迎合國內輿論,尤其是國會。因為當天另一個熱點話題就是拜登如何才能讓國會兩黨在經濟及民生議題上開展合作並達成協議。而拜登則強調自己在這一方面經驗豐富,自己終究會促成協議。

而且,不知是習慣表達還是有意為之,拜登每次提到協防台灣之後,都會強調自己和中國國家主席習近平的關係。10月21日,拜登提到,自己和習近平接觸與對話的時間超過其他任何一位國際領導人,自己也不想與中國冷戰。這說明他還是注重通過高層元首外交管控雙邊關係。

按照拜登的表態,美國會協防台灣,美國是有這個承諾。但是否兑現承諾,拜登並沒有明確說明。而且,美國兑現承諾的方式也可以是「幫助」台灣自我防衛。所以,這種表態還是美國政客典型的文字遊戲,甚至有可能是空口支票。

中美在台海加大了軍事姿態的展現:

+ 1

小布殊(George W. Bush)當年也曾表達過要「不計代價協防台灣」,但該立場後來不斷得到修正,並被中美合作的大局逐漸稀釋。到了後來,尤其是奧巴馬(Barack Obama)時期開始,美國行政機構也開始更多地強調「台灣自衛」的立場,包括按照國會法律(TRA)對台軍售,也是強調用於台灣自衛。

拜登兩次表態「協防台灣」所傳達的一個重要訊息就是:不向中國退讓或不讓中國改變美國的任何觀點。這也是他明確提到的一點。

按照當前美國國內的輿論氛圍,中美競爭與對抗已經是主調,中美合作鮮被提及。如果拜登在美台關係表述上稍有保留意見,就會被視為向中國大陸示軟。而且,經過一系列外交決策失誤後,加上新冠疫情和疫苗接種問題的持續影響,拜登個人支持率下跌趨勢並沒有改變。

蓋洛普(Gallup)民調機構從10月1日至19日舉行的民意調查顯示,拜登的支持率仍然以兩位數的比率下滑,由6月份的46%下降至42%,逼近前任特朗普(Donald Trump)同期的支持率水平(40%)。尤其是在獨立選民當中,拜登支持率跌幅最大,已經由他上任時的61%跌至34%。

所以,口頭上挺台也是對華強硬的一種表現形式。但事實上,拜登比近幾位前任都更了解台灣議題在中美關係當中的敏感性和危險系數。只是國內主流輿論支持對華強硬,拜登只能通過模糊挺台的方式迎合這種輿論。而且,在拜登看來,他所說的「we have a commitment to do that」(我們對此有承諾)並不代表戰略清晰,畢竟強調承諾和兑現承諾也是兩碼事。