澳英美聯盟｜潛艇危機是否會拉近中法關係　中國駐法國大使回應

中國駐法國大使盧沙野，在接受俄羅斯衛星通訊社訪問時，被問道澳英美新聯盟AUKUS組建，潛艇危機爆發是否會拉近中法兩國關係。盧沙野表示事件不會特別帶來兩國關係變化，並對中法雙邊關係的發展表示樂觀。



俄羅斯衛星通訊社9月22日報道，中國駐法國大使盧沙野在接受該社法國分社專訪。被問道澳英美新聯盟AUKUS組建對中國的影響時，盧沙野表示聯盟對法國或中國來說都不是好消息，而這個也是針對中國的軍事集團。

盧沙野說：「即使沒有公開說，大家都知道這個聯盟是針對中國的，因為它損害到亞太地區。」

馬克龍偕夫人訪華，與習近平和夫人彭麗媛會面（請點擊圖集瀏覽）：

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對於潛艇危機爆發是否會拉近中法兩國關係，盧沙野表示事件沒有帶來任何變化。兩國仍視對方為全球戰略伙伴。中法兩國元首經常保持接觸、溝通，為發展雙邊關係作出戰略努力：「我相信中法兩國的關係還是不錯的」

盧沙野同時也指出，法國在「冷戰」氛圍下依然是美國的盟友：「法國也有同樣的心態，法國是美國人的盟友，它是西方聯盟的一份子。」

盧沙野強調，中國政府始終反對不符合現代和平與發展趨勢的封閉式聯盟。