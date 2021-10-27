蘇丹政變︱總理傳獲釋回家　但遭嚴密監視

非洲國家蘇丹（Sudan）10月25日發生政變，臨時總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）及其他高層官員被軍方拘留。事隔一天後，消息指哈姆杜克及妻子已經返回家中，但寓所外則戒備森嚴。



美聯社26日引述一名蘇丹軍官報道，哈姆杜克及妻子已回到首都喀土穆（Khartoum）的住所，屋外駐有大批保安，但未知哈姆杜克是否可以自由外出或對外聯絡。而哈姆杜克辦公室的人員等人亦證實對方獲釋的消息。

發動政變的軍方將領、最高權力機構主權委員會主席布爾漢（Abdel Fattah Burhan）26日表示，扣留哈姆杜克是為了他的安全，強調會釋放對方。布爾漢警告，被解散政府的其他官員可能面臨涉嫌發動叛亂罪的審訊。

圖為2021年10月16日，蘇丹首都喀土穆的總統府外，有親軍方的示威者喊出反政府的口號，另有軍人在場戒備。（Reuters）

聯合國安理會準備在26日較後時間舉行閉門會議，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）敦促各國需要團結一致和堅決應對最近的連環政變問題。而路透社引述外交消息人士指，蘇丹駐中、美、法、歐盟及瑞士日內瓦聯合國等合作12名大使發表聯署聲明，反對軍方發動政變。

蘇丹前總統巴希爾（Omar al-Bashir）在2019年被罷免後，由軍方及文官代表組成的最高權力機構主權委員會。但在25日再度發生政變，布爾漢指由各政治派別出現爭拗，因此為了避免國家陷入內戰，軍方決定介入，捕臨時總理哈姆杜克，宣布解散過渡政府及委員會，全國進入緊急狀態。