NBA球星簡達發影片批評中國與NIKE

美國NBA球星、波士頓塞爾特人隊中鋒簡達（Enes Kanter）10月26日及27日在Twitter上載影片及發文，批評中國和NIKE。



他25日與夏洛特黃蜂對賽時穿着畫下「當代奴隸制」（modern day slaves）字樣的球鞋，並在Twitter上發布一條影片，批評中國使用強迫勞動。

簡達在推文中使用 「停止維吾爾人強迫勞動」 標籤。

他在片中指出：「NIKE繼續公開談論美國的不公正現象，但當談到中國時，耐克公司會保持沈默。」

簡達稱：「在中國，你不能反映警察的野蠻暴行。你不能談論對同性戀、雙性戀和變性者（LGBTQ）社區的歧視。你不能談論對中國少數民族的壓迫。你害怕大聲說話。誰在中國為你生產鞋子？你究竟知不知道？中國有如此多的強迫勞動工廠。比如，維吾爾族的強迫勞動。這是一種當代奴隸制，而這種事情目前就發生在中國。」

簡達10月21、23、25、26及27日都有發文，就同類議題發表意見。

他在27日的推文直接呼籲NIKE聯合創辦人Phil Knight跟他一起去看看新疆。

To the owner of @Nike, Phil Knight



How about I book plane tickets for us

and let's fly to China together.



We can try to visit these SLAVE labor

camps and you can see it with your

own eyes.@KingJames @Jumpman23

you guys are welcome to come too.#EndUyghurForcedLabor pic.twitter.com/241bg887JO — Enes Kanter (@EnesKanter) October 26, 2021

簡達建議由他去預訂機票，然後一起去中國。他稱他們可嘗試一同探訪這些強迫勞動營，「你可親眼去看」。

簡達21日發布影片後，中國外交部發言人汪文斌10月21日在記者會回應表示，簡達是試圖引起注意，他的言論不值得駁斥，汪文斌稱，中方絕不接受那些詆毀西藏發展進步的攻擊。