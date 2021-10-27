耿爽：孟晚舟事件是典型任意拘押　美國在這方面劣跡斑斑

中國駐聯合國副代表耿爽10月26日批評指，美國在任意拘押方面劣跡斑斑，又指華府一手炮製的中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟被捕事件更是典型的任意拘押。



新華社26日報道，耿爽在第76屆聯合國大會國際法周任意拘押問題視像會議上稱，談到任意拘押，不能不談到美國在這方面的斑斑劣跡，他指，事實早已充分證明，對孟晚舟女士所謂「欺詐」的指控純屬捏造，就連被美方指為受害者的匯豐銀行也給出足以證明孟女士清白的文件。

圖為10月12日，中國駐聯合國副代表耿爽（前）在聯合國大會負責法律事務的第6委員會國內與國際法治議題一般性辯論中發言。（新華社）

他說，這一事件是由美國推行單邊制裁和長臂管轄所造成，是針對中國公民的政治迫害，嚴重違反國際法尊重人權、正當行使國家管轄權、不干涉內政、相互尊重主權的規則和原則，其目的是為了打壓中國的高科技企業和遏制中國發展，屬於赤裸裸的單邊霸淩行徑。

耿爽認為，加拿大也在其中扮演非常不光彩的角色，他指加方應該深刻反省並汲取教訓，而不是打着討論法律問題的旗號，政治操弄任意拘押問題。

他還指，美國在臭名昭著的關塔那摩監獄長期拘押大量嫌疑犯，一些嫌疑犯未經法定程序裁判被無限期拘押，並持續遭受酷刑和虐待，他批評美國還任意拘押無辜移民，強迫移民兒童與其父母分離，導致無數家庭破裂。

耿爽表示，中國堅決反對任意拘押，堅決反對在任意拘押問題上採取雙重標準，堅決反對借任意拘押問題進行政治操弄、濫施單邊霸淩。