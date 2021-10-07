耿爽促有關國家糾正在「東伊運」問題的錯誤做法

中國常駐聯合國副代表耿爽出席第76屆聯合國大會法律委員會6日就「消除國際恐怖主義的措施」議題舉行一般性辯論。他在發言時指出，個別國家將「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（ETIM，東伊運）從本國恐怖組織名單上除名，為其開脫以及袒護，中國對這等行徑表達關切、提出批評。



他敦促有關國家從國際反恐合作大局出發，立即糾正錯誤做法，恢復對「東伊運」恐怖組織的認定。

耿爽強調，個別國家將「東伊運」從本國恐怖組織名單上除名完全是在奉行雙重標準，操弄政治議程，背後有不可告人的目的。

他稱近期阿富汗國內局勢發生重大轉變。中國呼籲塔利班兌現承諾，徹底切斷同恐怖主義的關聯，呼籲國際社會團結協作，防止「東伊運」等恐怖勢力在阿富汗乘機坐大，防止阿富汗再度成為恐怖活動的庇護所和擴散源。

耿爽也稱國際社會還要及時向阿富汗提供抗疫支持和人道援助，幫助阿富汗早日開啟國家建設進程，加快經濟社會發展，消除恐怖主義滋生的土壤。