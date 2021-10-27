日本大選｜民調顯示執政自民黨優勢持續　惟議席或略減少

日本眾議院大選即將在10月31日舉行。共同社最新民調顯示，自民黨將取得勝利，與公明黨合組的執政聯盟將可安定取得大多數議席，但總合席數可能稍為減少。



共同社報道，預料自民黨與公明黨，將可獲得超過261席的「絕對穩定數」。日本眾議院共465席，政黨需取得過半數233席才能成功控制國會。自民黨目前共有276席，報道預料自民黨的巨大優勢仍然存在，不過最終席數可能會稍為減少。

在野黨方面，最大在野黨立憲民主黨預料席數不會有太大變化，立民現有110席。至於最大升幅相信是日本維新之會，維新目前只佔國會11席，但預料將可取得最少30席。維新的支持度正在增加。

圖為10月22日，正在新潟進行拉票活動，街頭演說的自民黨參選人細田健一。（Reuters）

日本《讀賣新聞》報道，受人口持續老化，地區人口減少原因，全國指定投票站共4萬6466間，較上屆2017年減少1275間。取而代之的是增加48間名為「共通投票站」設施。

所謂共通投票站，是設置在商廈或購物中心等的地方，方便選民投票。選民一般只可前往指定投票站投票，但共通投票站可接納多區的選票。讓一些因居住地區人口減少，無法特別設置投票站的居民前往常去的購物中心投票。