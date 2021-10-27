布林肯支持台灣參與聯合國系統　中國外交部：已提出嚴正交涉

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表態支持台灣參與聯合國系統引發中方強烈反應，中國外交部發言人趙立堅10月27日表示，美方聲明嚴重違反一個中國原則，中方已經向美方提出嚴正交涉。



布林肯10月26日發表聲明，表示支持台灣參與聯合國系統，並稱美國鼓勵所有聯合國會員國支持台灣「有意義參與」。

2021年10月19日，美國國務卿布林肯在厄瓜多爾出席記者會。（AP）

10月27日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會對此回應稱，美方聲明嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背自身所作承諾，違反國際關係基本準則，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。

趙立堅指，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方表明嚴正立場，並提出嚴正交涉。趙立堅隨後強調了四點基本立場，第一是世上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分；第二是台灣地區參與國際組織活動，必須按照一個中國原則處理。

他稱，第三是台灣當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，這是造成台灣近年來參與國際民航組織，世界衛生組織等多邊機構活動屢屢碰壁的癥結所在；第四是一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，美方單方面炮製的所謂「與台灣關係法」和對台「六項保證」，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，違反一個中國原則。