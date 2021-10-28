新冠肺炎｜默沙東簽署協議　授權低價生產口服藥造福貧困國家

美國藥廠默沙東（Merck）10月27日表示，將與聯合國支持的全球公共衛生組織藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool，MPP）簽署協議，讓合資格藥廠生產其抗病毒口服藥，以更低價錢提供予貧困國家。



默沙東表示協議將分享配方，讓合資格藥廠生產其用以對抗新冠肺炎的抗病毒口服藥。只要新冠肺炎繼續被世衛組織列為全球公共衛生緊急事件，默沙東都不會收取任何藥物專利費用。協議可讓口服藥在105個低、中收入國家，以更低售價出售。

圖為2018年7月，為於美國新澤西的默沙東藥廠。（Reuters）

默沙東口服藥名莫納皮拉韋（Molnupiravir），由默沙東與邁阿密生物製藥公司Ridgeback Biotherapeutics共同開發。默沙東10月較早前公佈的臨床實驗結果，顯示藥物可在染疫初期發揮作用，讓住院和死亡率減少一半。美國及歐盟藥品機構已正在審核默沙東提出的緊急使用授權。

莫納皮拉韋與目前同樣正廣泛使用的瑞德西韋（Remdesivir）最大不同，是前者可以口服，後者必須經靜脈注射。意味莫納皮拉韋可以更容易作為處方藥物，提供患者使用。