東亞峰會召開　日媒：多個國家關切南海和中國人權

中美日韓與東盟（ASEAN）成員國等18個國家參加的東亞峰會，10月27日以視像方式召開，美國總統時隔4年再次出席，日媒引述有政府官員透露，多個國家表明對南海問題和中國人權狀況的關切。



據共同社10月28日報道，美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、中國國務院總理李克強參加峰會。拜登再次確認對印度太平洋地區的「永遠參與」，強調遵守基於國際規則的秩序，制約單方面加強海洋活動的中國，同時重申美國對台灣有着「堅如磐石」的承諾，美國對中國的「脅迫」行為深感關切，指出這是對地區和平與穩定的威脅。

2021年10月27日，中國總理李克強參加東亞峰會，並發表講話。（AP）

岸田文雄考慮到中國，指出「在東海，侵犯日本主權的活動持續」，還提及台灣海峽和平穩定的重要性。另據日本政府官員透露，多個國家表明了對南海問題和中國人權狀況的關切。

共同社特別提到，目前獲得的東亞峰會主席聲明草案就南海問題考慮到中國，寫明「多個國家對（有損信賴的）填海造地以及嚴重事件表示關切」。此外，對於緬甸局勢也表示「關切」，要求緬方同意與所有相關方和東盟特使會晤。