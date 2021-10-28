真子公主婚後變平民？被揭宮內廳仍代購物　日本網民怒斥「小偷」

日本的真子公主在2017年訂婚後，直到26日才登記結婚，正式嫁給平民小室圭，脫離皇室。目前搬離皇居的真子和丈夫暫居在澀谷，未來兩人將共同前往美國生活，但成為平民的真子遭爆料仍由宮內廳職員代為購物，消息曝光後讓網友大罵「普通人，自己走路去買吧」。
真子和小室圭情路坎坷，即使兩人早在2017就訂婚，但先是小室圭母親被爆出有金錢糾紛，接著真子還因為媒體大量報道而罹患創傷後壓力症候群（PTSD），導致2人婚事再度延後。
苦苦等了4年，真子終於和小室圭共結連理，婚後真子脫離皇室，從夫姓改稱小室真子。目前真子已搬出皇居，和丈夫暫時住在澀谷的短租公寓，未來2人將共同前往美國生活。
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根據日媒「TBS NEWS」報道，目前暫居澀谷的2人，正為了在美國生活做準備，真子除了申請國際駕照外，護照、簽證等文件都須備妥。
此外，報道指出，即使真子已經成為平民，在等待前往美國的這段時間，宮內廳的職員仍會代替真子出門購物。
「真子脫離皇室仍有專人幫忙購物」一事曝光後，引起許多日本網友不滿，「自己去購物吧、或者僱一個幫手，妳要當公主多久」、「普通人，自己走路去買吧」、「為什麼宮內廳職員要替平民買東西」、「分不清公私的稅金小偷」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】