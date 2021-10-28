塔利班高層愈加頻繁公開露面　創始人奧馬爾長子首次現身

10月27日，塔利班創始人奧馬爾（Mullah Omar）的長子、臨時政府代理國防部長葉爾孤白（Mohammad Yaqoob）首次公開露面。外媒報道，此舉標誌着塔利班試圖改善其曾經強硬的媒體形象。



葉爾孤白10月27日首次公開露面。葉爾孤白在首都喀布爾的一所軍事醫院發表演講，呼籲當地商人對醫院和診所進行投資，從而讓阿富汗民眾在本國境內就可享受醫療服務。

他表示，「在這裏花點錢吧，商人兄弟們應該來這裏興建醫院、診所，醫生們也要來這裏。」

#FirstVideo #Afghanistan #Taliban defence minister Mullah Mohammad Yaqoob, the son of late Taliban founder Mullah Omar, addressing a ceremony at the Afghan Ministry of Defense, For the first time, video coverage of Mullah Yaqub's speech was allowed by the #AfghanTaliban pic.twitter.com/tncbw4mAJx — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) October 27, 2021

值得注意的是，20年前塔利班第一次在阿富汗掌權期間，時任最高領導人奧馬爾極少在公眾場合出現，塔利班還禁止旁人拍攝奧馬爾。奧馬爾於2013年因肺結核去世後，事隔兩年多外界才確認其死亡。