事實查核網站：塔利班斬首阿富汗女排球手屬誤傳　女子8月已身亡

日前多間外媒報道，塔利班本月斬首阿富汗女子青年排球選手瑪加賓．哈基米（Mahjabin Hakimi），還在社群媒體發表血淋淋的頭顱照，甚至威脅女子家屬不可外傳消息，而該名女子的教練也出面證實消息。



然而，案情迎來大逆轉，事實查核網站Alt News通知當初報道這項消息的外媒，這名女子其實早就在塔利班8月接管阿富汗前就身亡，死因究竟是自殺還是他殺尚無定論。但哈基米遭塔利班斬首的消息是誤傳。

哈基米的家屬透露，哈基米早在8月6日就去世，當時陳屍在位於首都喀布爾未婚夫家的浴室，未婚夫聲稱哈基米是自殺身亡，「但我們懷疑是未婚夫家下手」。哈基米早在去年訂婚後就一直住在未婚夫家，曾因獲得美國獎學金而和準公婆起衝突。

相關圖輯：早前報道指塔利班斬首阿富汗女子排球選手 網上公開血淋淋頭顱照（慎入）▼▼▼

+ 5

Alt News找到哈基米的兄弟今年8月7日在Facebook將自己的大頭貼，換成黑白照片，而更換照片動態下方有多達百則以波斯語寫的哀悼留言。哈基米的兄弟也在今年8月9日發文表示：「親愛的姊妹，我永遠以妳為傲。」

Alt News也找到哈基米的墓碑，上面寫著以波斯曆記錄她死於1400年5月15日，得年25歲，換算為西元就是2021年8月6日。

【延伸閱讀】塔利班組「輪姦團」逐戶綁走少女 最小12歲 每晚至少遭4人性侵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

反對真子和小室圭結婚 東京多人示威

真子公主召開結婚記者會 小室圭當場吐情意：我愛真子

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】