王毅會見阿富汗臨時政府代理外長　雙方同意設工作聯絡機制

中國外長王毅10月26日在多哈會見阿富汗塔利班臨時政府代理外長，雙方同意設立工作聯絡機制商談下一步交往。



據中國外交部官方網站指，在10月26日，正在卡塔爾進行訪問的王毅在多哈會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）。

王毅說，中方尊重阿富汗探索符合自身國情的發展道路和治理模式，尊重阿富汗主權、獨立和領土完整，尊重阿富汗臨時政府在全國施政的客觀現實。

王毅在多哈會見阿富汗塔利班領導人（請點擊圖集瀏覽）：

王毅表示，中方關注阿富汗當前面臨的困難、特別是可能出現的人道主義危機，願繼續在力所能及的範圍內伸出援手，提供幫助。

針對中方關注的反恐問題，王毅指出，中方讚賞阿富汗塔利班理解和重視中方重大安全關切，相信阿富汗塔利班會採取更加堅決果斷的實際行動打擊「東伊運」這股國際恐怖勢力。

王毅表態稱，中方願在阿穩定局勢、具備安全條件後，探討開展經濟重建領域合作，支持阿富汗發揮「亞洲之心」地理優勢，加強同地區互聯互通，增強自主發展能力。

在塔利班重新執掌阿富汗政權前，王毅在天津會見了阿富汗塔利班領導人一行（請點擊圖集回顧）：

穆塔基表示，阿富汗局勢已逐步穩定下來，阿富汗新政府實現了對阿富汗的實際治理，經歷了45年戰爭，阿富汗極為珍視和平，願與各國開展平等友好合作。

談到與中國的關係，穆塔基說，阿富汗與中國友好關係對阿富汗至關重要，阿富汗方高度評價中方不干涉內政的原則，希望同中方展開溝通，發展全方位合作。阿富汗方感謝中方的支持和幫助，將把中方的援助用於改善民生，同時努力實現自主發展，阿富汗將在致力於實現自身安全穩定的同時，促進地區和平安全。

穆塔基強調，阿富汗塔利班決不允許任何人、任何勢力利用阿領土從事危害中國的事情。雙方同意設立工作聯絡機制商談下一步交往。