蔡英文：有信心美國會保衛台灣

美國有線新聞網絡（CNN）10月28日以頭條方式報道台灣總統蔡英文接受其獨家專訪的內容。CNN稱，儘管美國沒正式承諾，但蔡英文稱確有信心，「鑑於我們與美國的長期關係」，如台灣受中國大陸攻擊，美國會保衛台灣。
她26日接受CNN訪問時被問及，對於必要時美國會保衛台灣是否有信心，她說：我確實有信心。」（I do have faith.）。
她稱自北京的威脅「與日俱增」，此外她首次證實，確實有美軍在台灣。美國防部一官員10月較早時向法媒確認真有此事。
蔡英文成為數十年來、首位承認有美軍在台的總統。
她在訪問中指出，「與美國的廣泛合作旨在提高我們的防禦能力」，當中包括美軍訓練台灣部隊。
蔡英文在訪問中不透露在台美軍確切人數，但稱「沒人們想像的那麼多」。
台灣聯合新聞網28日稱，美國在台駐軍最後在1979年離開，這是美國在外交上正式承認中國大陸的那年。有媒體2020年報道，暗示美國在台有小規模部署。
該報稱，美軍2020年初發布一段影片，顯示美軍特種部隊在台訓練士兵，不過之後刪除。台灣國防部曾宣布美軍在台協助訓練官兵，其後又否認。
願與習近平會面 避免誤解誤判
蔡英文稱將願與中國國家主席習近平會面「以減少誤會」，以及坐下來談談彼此政治系統的歧異，還有嘗試做出安排，讓彼此能和平共存。
她說：「我（會）鼓勵他與台灣政府和人民有更多對話，好好感覺台灣是怎麼樣的。當然我們也會做更多去理解中國大陸的情況。我們一次又一次的說，我們想與中國對話，這是在管理兩岸關係時，避免出現誤解、誤判和誤導的最佳方法。」
台灣盡力自衛 呼籲別國支持
被問及台灣可否在沒軍事援助的情況下保衛自己時，蔡英文稱台灣會盡己所能自衛，但她重申，「台灣有朋友和志同道合國家的支持，是很重要的。」
蔡英文也呼籲包括日本、韓國和澳洲在內的地區民主夥伴國家協助支持台灣。她說：「當專制政權展示出擴張的傾向時，民主國家應該團結起來反對他們。台灣是在最前線。」