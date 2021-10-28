蔡英文：有信心美國會保衛台灣

美國有線新聞網絡（CNN）10月28日以頭條方式報道台灣總統蔡英文接受其獨家專訪的內容。CNN稱，儘管美國沒正式承諾，但蔡英文稱確有信心，「鑑於我們與美國的長期關係」，如台灣受中國大陸攻擊，美國會保衛台灣。



她26日接受CNN訪問時被問及，對於必要時美國會保衛台灣是否有信心，她說：我確實有信心。」（I do have faith.）。

她稱自北京的威脅「與日俱增」，此外她首次證實，確實有美軍在台灣。美國防部一官員10月較早時向法媒確認真有此事。

蔡英文成為數十年來、首位承認有美軍在台的總統。

她在訪問中指出，「與美國的廣泛合作旨在提高我們的防禦能力」，當中包括美軍訓練台灣部隊。

蔡英文在訪問中不透露在台美軍確切人數，但稱「沒人們想像的那麼多」。

台灣聯合新聞網28日稱，美國在台駐軍最後在1979年離開，這是美國在外交上正式承認中國大陸的那年。有媒體2020年報道，暗示美國在台有小規模部署。

該報稱，美軍2020年初發布一段影片，顯示美軍特種部隊在台訓練士兵，不過之後刪除。台灣國防部曾宣布美軍在台協助訓練官兵，其後又否認。

台灣總統蔡英文稱，想與中國國家主席習近平談談彼此的歧異，以及嘗試做出可讓彼此和平共存的安排。圖為10月25日，中國國家主席習近平在北京出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議並發表重要講話。（新華社）

願與習近平會面 避免誤解誤判

蔡英文稱將願與中國國家主席習近平會面「以減少誤會」，以及坐下來談談彼此政治系統的歧異，還有嘗試做出安排，讓彼此能和平共存。

她說：「我（會）鼓勵他與台灣政府和人民有更多對話，好好感覺台灣是怎麼樣的。當然我們也會做更多去理解中國大陸的情況。我們一次又一次的說，我們想與中國對話，這是在管理兩岸關係時，避免出現誤解、誤判和誤導的最佳方法。」

日本新任首相岸田文雄2021年10月12日首次於國會接受在野黨質詢時稱，對日本而言，台灣是擁有共同基本價值觀，且是經濟關係緊密與人員往來的重要夥伴，也是重要友人。圖為岸田文雄2021年10月14日在首相官邸出席記者會時發言。（AP）

台灣盡力自衛 呼籲別國支持

被問及台灣可否在沒軍事援助的情況下保衛自己時，蔡英文稱台灣會盡己所能自衛，但她重申，「台灣有朋友和志同道合國家的支持，是很重要的。」

蔡英文也呼籲包括日本、韓國和澳洲在內的地區民主夥伴國家協助支持台灣。她說：「當專制政權展示出擴張的傾向時，民主國家應該團結起來反對他們。台灣是在最前線。」