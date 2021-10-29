蘇丹政變｜聯合國安理會敦促軍方恢復文人過渡政府

聯合國安全理事會10月28日發表聲明，敦促蘇丹軍方立即釋放被扣押的文職官員，恢復由文職官員領導的過渡政府。美聯社引述外交官員稱，聲明獲全部15個成員國通過，過程經過數次修改。



聲明說，安理會成員對蘇丹軍方25日軍事接管蘇丹、扣押過渡政府總理哈姆杜克等領導人、暫停一些過渡機構、宣佈緊急狀態等行為表示嚴重關切。

聲明說，安理會成員注意到有關哈姆杜克已返回自己家中的消息，呼籲蘇丹軍方立即釋放所有被扣押人員；呼籲各方保持最大限度克制、避免使用暴力，強調充分尊重人權的重要性；呼籲蘇丹軍方根據憲法文件和其他政治過渡基礎文件，恢復由文職官員領導的過渡政府；呼籲所有利益攸關方無條件進行對話，以保證憲法文件和朱巴和平協議的充分落實。

聲明說，安理會成員對蘇丹人民予以聲援，願意支持為實現蘇丹民主過渡所作的努力，認為任何破壞民主過渡進程的圖謀都會危及蘇丹的安全、穩定與發展。安理會成員重申對蘇丹主權、獨立、領土完整和國家團結的堅定承諾，堅決支持區域和次區域組織的努力。

外交官員表示，數次修改聲明是為了回應俄羅斯的反對。英國於原本草擬的聲明提出「譴責」（condemn）政變，但俄羅斯反對。最終版本改為對軍事接管表達「深切關注」（serious concern）。