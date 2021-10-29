Meta｜Facebook發展元宇宙成本高需時長　勁敵Snap已經走先一步？

早於Facebook 10月28日宣布改名成為Meta之前，行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）已經預告公司將重點發展元宇宙，並提到今年營業利潤將因為投資實境實驗室減少約100億美元。要實現朱克伯格的願景，卻是一條漫長的道路。



元宇宙潛力無限，但目前仍然處於發展初期。《華爾街日報》引述投資銀行傑富瑞（Jefferies）的分析師指出，元宇宙部份基本組成部份還未存在，需要時間建立。雖然傑富瑞看好元宇宙的概念，但認為尚有數十年的時間才能看到元宇宙的全貌。

傑富瑞分析師烏爾維茲（Andrew Uerkwitz）說，要計算元宇宙的商業價值不容易，但藉由電子遊戲行業的規模，或許能夠看到的市場潛力。他提到，人每年願意於虛擬商品花超過800億美元，反映元宇宙可以產生的收入「可能非常非常龐大」。

要把元宇宙從概念變為現實，企業仍然需要克服諸多障礙。例如傑富瑞的研究報告指出，目前網絡的延遲時間太長，無法支撐元宇宙概念。報告還提出，要想把元宇宙化身網絡市集，虛擬貨幣需要進一步演進。

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很多企業都想分一杯羹，於應用程式加入元宇宙的概念。傑富瑞分析師蒂爾（Brent Thill）認為，就發展元宇宙而言，Snap已經走前一大步。Snapchat的界面已經有類似元宇宙的功能，例如可以製作虛擬的卡通表情（Bitmoji）、為他們打扮並將他們放到程式的地圖。他說：「你現在可以用這些擴增實境（augmented reality）鏡頭試穿衣服，看看它們如何搭配。」

Facebook面對的另外一個難處是年輕人早就「放棄」了它。蒂爾特別提到，比起Facebook甚至Instagram，年輕人更加喜愛Snapchat。他說，「如果你看看青少年花時間於什麼地方，他們放學之後不是低頭看電話用Instagram」，「他們低頭用Snap，因為他們可以於Snap地圖看到朋友。他們可以看到發布的所有動態和其他東西。他們可以看到電子遊戲，那些內容。Facebook真的沒有那種程度的細節。」