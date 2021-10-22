Fb大動作發展元宇宙　盛傳改名兼落戶歐盟為重塑形象？︱國際晨報

美國社交媒體巨頭Facebook在10月17日宣布計劃未來5年在歐盟創造1萬個新的高技能工作崗位，以推動開發「元宇宙」（Metaverse）後，更傳出公司將改名以配合元宇宙發展計劃的消息，外界估計這家大企業有意重塑形象。



綜觀全球，在針對Fb的私隱法規和反壟斷法方面，歐盟是最窮追猛打的一個經濟體。這間企業卻在未來最倚重的元宇宙領域率先向歐盟示好，又把「擁抱歐盟價值觀」掛在口邊，便被指是希望藉元宇宙到來前，重新建立負責任且資訊透明的科技公司形象。

美媒19日引述知情人士透露，為反映公司專注於構建元宇宙的關注，行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）計劃10月28日在公司年度Connect大會談論改名事宜。這意味着，Facebook未來將成立一個新的母公司，而Facebook則會像Instagram和WhatsApp一樣，成為公司旗下產品。

Fb傳出要改名的消息後，有創意的網民紛紛「出謀獻策」，想出「朱克宇宙」（Zuckerverse）、「元」（Meta）、「書面」（Bookface）、「老人APP」（The Old People's App），以及結合Facebook和Instagram的「Facegram」和「Facetagram」等新名。

元宇宙是什麼？

朱克伯格7月宣布成立一支全力研發打造「元宇宙」的專責團隊，更揚言Facebook5年後會從社交媒體企業轉型為一間元宇宙企業。他認為，未來人們進行社交、網購、進行網絡會議等日常活動，不應再局限於智能手機，而是能透過VR智能設備進入沉浸式體驗的空間內，容許我們「置身在內」進行任何活動，真正實現「虛實結合」的日常生活。而這個空間就叫做「元宇宙」。

元宇宙最早出現在美國科幻作家Neal Stephenson創作的小說《Snow Crash》中，形容一個與現實世界平行發展的網絡虛擬空間。

▼想看更多相關報道及分析，請點擊放大觀看：

Facebook配合元宇宙發展計劃改名 網民出謀獻策：朱克宇宙

Facebook殺入「元宇宙」：虛實結合社交將成真？

Facebook元宇宙「基地」落戶歐盟 大肆招聘一萬人求洗底？

Facebook傳即將改名下周公布 決心投入Metaverse元宇宙發

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。