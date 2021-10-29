Facebook宣布改名為「Meta」　朱克伯格：料未來十年吸引10億人

Facebook為了配合元宇宙（metaverse）發展計劃，在10月28日宣布將公司改名為Meta。



Facebook創辦人朱克伯格28日在Facebook Connect的會議上表示，公司現在被外界視為社交媒體公司，但他們的基因是一間建立連接人類的科技公司，因此元宇宙計劃就像開始發展社交網絡時一樣，成為另一個先鋒。

他指出新公司名稱取自希臘文Meta，帶有超越的意思。

朱克伯格日前認為，未來人們進行社交、網購、進行網絡會議等日常活動，不應再侷限於智能手機，而是透過VR智能設備進入沉浸式體驗的空間內，容許我們「置身在內」進行任何活動，真正實現「虛實結合」的日常生活。這個空間則稱作「元宇宙」。

換言之，按照朱克伯格的設想，即是將現在Facebook、Instagram、WhatsApp的社交體驗，進一步從虛擬平面，擴展到虛擬實境。

而在今次會議上，朱克伯格表示，預計在未來十年內，有10億人加入元宇宙，為大家提供互動、工作及創造產品和內容的新生態環境，並創造數以百萬計的就業機會。