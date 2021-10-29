日本眾議院選舉10月31日　欲保單獨過半地位　自民黨面臨苦戰

日本國會第49屆眾議院選舉即將舉行之際，當地傳媒10月29日公布的民意調查顯示，自由民主黨（LDP）在維持眾議院唯一多數議席方面處於守勢，但預計與自民黨共同執政的公明黨（Komeito）應能幫忙守住執政聯盟多數席位。



英國路透社29日稱，首相岸田文雄才上任一周多便決定解散眾議院並宣布31日大選，希望抓緊包括新政府上任後的蜜月期在內的機會，爭取更多民意支持，但某些分析認為，由於日本翌年將舉行參議院選舉，倘這次眾議院選舉結果不理想，可能導致岸田文雄成為另一個「短命首相」。

日本眾議院選舉：圖為首相岸田文雄10月26日在東京講話。（AP）

《日本經濟新聞》和《每日新聞》29日的民調均顯示，這次大選對自民黨來說會是一場考驗。眾議院共465席。岸田文雄的目標為執政聯盟獲得233個席位，遠低於眾議院解散前的276席。

民調結果顯示，日本最大在野黨立憲民主黨席次可望增加。《日本經濟新聞》稱估計40%的單一席次選區，競爭會是非常激烈。

政治評論員伊藤惇夫稱，此類選舉通常是對執政政府的判斷，但岸田上任才約10天，很多選民會感到困惑，無法對此進行真正投票。

正常情況下，高投票率的選舉結果傾向支持反對派，伊藤認為投票率可能會下降。民調也顯示，投票率可能僅略高於2014年12月舉行的選舉。當年投票率創戰後新低記錄。