英國研究：已完整接種疫苗者染疫　傳播給同住者機率仍可達38％

英國10月28日公布的一項研究發現，確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的人，無論是否完成疫苗接種，傳染給同住者的機率都差不多。同住者若未接種疫苗，染疫機率接近38%。若同住者也已完整接種疫苗，機率則降為25%左右。



國際權威醫學期刊《刺針》子刊《刺針．傳染病學》（The Lancet Infectious Diseases）28日刊登倫敦帝國學院和英國衛生安全局領導的研究。

英國新冠肺炎疫情：圖為9月3日，威爾斯高中的學生在這年首度進入校園前，須先接受新冠病毒檢測。（AP）

這項關於新冠病毒（SARS-CoV-2）在同住者之間傳播的研究發現，與尚未注射疫苗的人相比，完全接種疫苗人士確診後康復速度更快，但體內病毒載量峰值相差無幾，這或可解釋為何他們仍能輕易在家中傳播病毒。

研究有205人與感染變種病毒Delta的人同住，當中126人接種2劑疫苗，39人打了一針，40人無打疫苗。15名無打疫苗的同住者後來接受病毒檢測呈陽性（確診機率為37.5%），而在已完整接種疫苗的接觸者中，有31人確診（約24.6%）。

倫敦帝國學院網站指，與沒染疫的完整接種疫苗人士相比，已完成接種疫苗但染疫的人，距離完成接種的時間較長，這表明，注射第2針後的3個月內，由於抗體減少，感染風險會增加。作者指，這一發現是重要證據，表明已打疫苗人士需盡快接種加強劑。