新冠肺炎｜英國單日確診創3個月新高　專家籲研究Delta+變種影響

英國10月17日新增45,140宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，創下自7月中以來的單日新高。美媒10月18日報道，專家呼籲緊急研究變種病毒株Delta+（Delta Plus）的特徵，以了解它對疫情擴散的影響。



彭博社10月18日指，美國食品和藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）在Twitter上提及英國的疫情，他稱需展開緊急研究，以了解Delta+是否更具傳染性，是否具備「免疫逃逸」（Immune evasion）特性。他說：「沒明顯迹象指它（Delta+）的傳染力很強，但我們應更快地找出它和其他新變種病毒株的特徵。」

英格蘭地區自7月19日起實施最後階段解封，解除大量防疫限制。彭博社10月18日指，英國比很多歐洲國家更早解封。這或是導致目前確診個案急增的原因之一。

英國廣播公司（BBC）報道，英國最近數月的疫苗接種速度放緩，以及延遲至9月20日才為12至15歲兒童接種疫苗，或亦是導致確診個案高企的原因。