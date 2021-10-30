沙特阿拉伯計劃申辦2030年世界博覽會　阿聯酋願意分享籌辦經驗

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）10月29日宣布，該國有意申辦2030年的世界博覽會（Expo 2030），並獲目前舉行2020年世博會的阿聯酋杜拜（Dubai）的支持。



路透社報道，沙特政府已向國際展覽局（Bureau International des Expositions，BIE）正式提出申辦意願，希望在首都利雅德（Riyadh）舉行2030年世博會。

沙特以「變化時代：帶領地球邁向一個前瞻未來」為世博會主題，穆罕默德指，該屆世博會正值俗稱「願景2030」（Vision 2030）的國家經濟改革計劃收成期，稱屆時可以向全球分享計劃的心得。

杜拜世博會：沙特阿拉伯館內的其中一個展品。（AP）

阿聯酋總理、杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）在Twitter留言支持沙特申辦世博會的計劃，稱杜拜方面會與利雅德分享阿聯酋花了七年籌辦世博會的知識和經驗。

世博會每隔五年舉行，杜拜世博會受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而推遲一年舉行，下屆世博會將會在2025年於日本大阪上演。除了利雅德，其他有意申辦2030年世博會的城市包括韓國釜山、意大利羅馬、俄羅斯莫斯科，以及烏克蘭敖德薩（Odesa）。