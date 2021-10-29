新冠肺炎︱英國研究發現　接種疫苗人士仍易於在家傳播Delta病毒

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，其中Delta變種病毒株在多國流行。英國一份研究指，即使民眾已經接種疫苗，他們仍有可能在家中傳播Delta病毒。



路透社10月28日報道，倫敦帝國學院（Imperial College London）公布一份研究報告，他們找來621名參與者，當中205名家中成員曾感染Delta病毒的人士之中，其中38%沒接種疫苗的家庭接觸者之後證實確診，而已接種但仍受感染的比例則佔25%。

研究同時發現，接種疫苗的人會較快康復，惟他們的高峰病毒載量與沒接種人士相近。其中一名撰寫報告的學者辛格納亞甘（Anika Singanayagam）表示，他們反覆和頻密地從確診個案的接觸者收集樣本，發現接種疫苗的人士可以在家中感染及傳播病毒，當中包括其他同樣已接種疫苗的家人。

辛格納亞甘亦指出，今次研究亦解釋不少國家的疫苗接種率甚高，但仍然錄得極高的感染Delta病毒的原因。

報告特別提到，已接種疫苗但仍確診的接觸者，平均接種的日期比沒確診的長久，反映接種後產生的免疫力會隨時間減少，因此有民眾有需要接種加強劑，而且相信英國難以長時間維持群體免疫。