小室圭紐約律師考試落榜　擬2022年再次報考

已脫離日本皇室的真子公主新婚夫婿小室圭7月參加的美國紐約州律師資格考試未能合格，據報小室圭打算再接再厲，2022年繼續挑戰有關考試。



日本放送協會（NHK）10月30日報道，小室圭曾經工作過的日本一家律師事務所負責人奧野善彥接受NHK訪問時指，他30日早上與小室通電話，對方告知沒有通過律師資格考試。

報道指出，小室亦向奧野表示，他將繼續努力學習，並會在2022年2月重新報考紐約州律師資格考試。小室出國留學前曾經在奧野的律師事務所工作。

奧野說，他還與真子交談過，真子說她將繼續支持丈夫的學業。

圖為2021年10月26日，日本真子公主和小室圭結婚，之後會見記者。（AP）

紐約州律師資格考試每年2月和7月舉行，分別於4月和10月公布結果。律師協會28日已將考試結果分別寄發通知給考生，29日於官網公布榜單，惟小室圭的名字未有出現在合格榜單內。

小室和真子10月26日結婚。兩人目前身在東京，計劃在真子完成獲得護照和簽證等準備工作之後前往美國定居。