真子公主愛情路一波三折　憑勇氣＋堅定意志收穫幸福｜周六人物誌

「愛真的需要勇氣，來面對流言蜚語」這句歌詞道盡日本真子公主的處境。距離最初與小室圭原定的婚期，真子苦等足足3年，經歷過種種爭議，終於在2021年10月26日與愛郎共結連理成為夫婦。闖過重重難關之後，她誓言捍衛的愛情奔向幸福了嗎？



30歲的真子是日本明仁天皇的第一個孫女，也是皇位繼承順位第一位秋篠宮文仁親王和紀子的長女。文仁親王以漢字「真」字為她命名，是因為希望真子能過着樸實無華的生活，對自己保持真誠。

真子未有辜負父親期望，長大後私下作風親民，不但出國會坐經濟艙，日媒多年前更報道過她曾經匿名到311大地震的災區當義工，並利用暑假時間到災區陪伴學童。

自主個性早露端倪

「貼地」與獨立自主的個性其實早已在真子學生時期露出端倪。她高中畢業後打破傳統，捨棄多數皇族就讀的學習院大學，選擇在國際基督教大學攻讀藝術與文化遺產學位，這亦造就了她與夫婿小室圭的首次相遇，且雙雙墮入愛河，兩人的命運從此密不可分。

小室圭是真子的大學同窗好友，真子曾經透露，自己被小室「陽光般燦爛的笑容」所吸引，交往以來發現對方真誠、堅強、勤奮且心胸寬大。

兩人2017年9月召開記者會宣布訂婚，並決定在2018年11月結婚。小室當時任職法律事務所，學歷背景優秀且外型俊俏，儘管是平民身份，亦贏得大眾認可，廣受各界祝福。

日本真子公主：真子與小室圭2017年9月召開記者會宣布訂婚，並決定在2018年11月結婚，但臨時因「準備不足」而延期。後來小室又要赴美留學，婚事再度押後。（VCG）

平順愛情路突遇「攔路虎」

豈料難關隨後接踵而至。他們公布訂婚後幾周小室圭的母親爆出與前男友有財務糾紛，拖欠對方逾400萬日圓債務不還，而該筆債務被指是為了支付小室圭的學費，頓時令小室圭的「準駙馬」形象大受打擊。

自那時開始，小室圭母親的財務狀況就成了負面頭條新聞，小室圭更遭批評是為錢而接近公主。日本皇室之後以還未做好充分準備為由，宣布押後二人原定2018年舉行的婚禮，外界普遍把原因歸咎於小室一家的醜聞。

小室堅決否認有關說法，但批評聲浪日漸高漲，他不但未有出面解決，還在此時前赴美國紐約留學，獨留真子公主在國內面對輿論壓力，被日媒認為是選擇逃避，再度重創他的形象。

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生於皇室無可奈何

不過真子已經跳入愛海，即使負面新聞為她帶來沉重，「愈難愈愛」已經是真子的寫照。非君不嫁的真子意志堅定，即使不獲國民甚至皇室的支持，也誓要捍衛她與小室圭的愛情。兩人2020年11月發表聲明，指婚姻是「必要抉擇」，表明心志。文仁親王此後亦放軟立場，指會尊重女兒決定。

真子苦等3年之後，終於盼得小室學成歸國。宮內廳亦在10月1日宣布，兩人的婚期定為10月26日。據日媒引述宮內廳人員透露，小室圭回國後在10月18日準備拜見準岳父，真子當時一聽到小室圭到達的腳步聲，便淚流滿面前去相迎。睽違3年再見，百感交集的真子難免激動，亦可見她對小室用情至深。

真子自幼備受大眾喜愛，學識淵博加上被譽為舉止無可挑剔，一直以來都是日本國民心中的完美公主。但是生在日本皇室，皇族女性成員都面臨嚴苛的媒體與公眾標準，日常還須聽從宮內廳的嚴格要求。

日本真子公主：圖為2021年10月23日，日本秋篠宮文仁親王長女真子內親王年滿30歲。她26日與未婚夫小室圭登記結婚。在此之前，她迎來個人身為皇族的最後一個生日。圖為日本宮內龐23日發布照片，相中的她與妹妹佳子（右）在赤坂御用地的秋篠宮邸散步。（AP）

不敵輿論 心理健康響警號

這對情侶自從在宣布訂婚後，一舉一動都面對公眾放大檢視，多年來外界輿論的中傷和攻擊，令真子患上「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder，complex PTSD），縱使如此，她依然不改對愛郎初心，甘願下嫁平民小室相依相伴。

真子對愛情從一而終，旁人認為她為此犧牲不少。皇室家庭女性成員與平民結婚之後要離開皇室，且必須放棄她們的頭銜。宮內廳決定不舉辦女性成員結婚的所有儀式，真子也不會接受原本或高達1.5億日圓的「嫁妝」。這是日本戰後首位這樣做的公主，可見她不惜放棄皇室身份和「嫁妝」，也要嫁給她心目中的如意郎君。

惟勇字當頭的真子豈非無畏無懼，她10月26日在結婚後的記者會上，坦言恐懼錯誤資訊被當作事實，也懼怕不實故事被散播，因而感到痛苦和悲傷。

圖為2021年10月26日，日本真子公主和小室圭結婚，之後會見記者。（AP）

意志堅定克服難關

事實上，不難發現兩人無論在2017年的訂婚記者會，以及2021年10月26日的結婚記者會上，也被傳媒捕捉到他們深情對望。眼神有時是騙不了人，何況一個肯定、堅定的眼神，對兩人賦予的愛就更有意義，更有信心能夠攜手克服所有難關一起終老。

回想真子2017年宣布與小室訂婚時曾告訴記者的話，她的夢想很簡單，就是「建立一個充滿微笑的溫馨舒適的家庭。」正如真子的名字一樣，真誠追求樸實無華的婚姻生活，就是她所期盼的幸福。2012年相識的兩人，愛情長跑近10年，即使經歷幾多紛擾，不變的是真子一直為她的理想直奔。