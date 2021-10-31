新冠肺炎｜日本疫情快速降溫　是因Delta再變異破壞基因自殺？

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續降溫，每日新增感染人數自8月2萬宗以上的最高峰，降至近日300宗以下的低位。日本疫情的快速降溫讓人訝異，除了疫苗接種奏效與更多人習慣戴上口罩等被視為可能原因外，有科學家發現Delta變種病毒修復失效，導致「變弱」後自殺，是可能的原因。



日本國立遺傳學研究所與新潟大學共同研究後發現，在8月日本疫情最高峰時，感染的Delta變種出現了新變化，導致用作修復基因變異、名為「nsp14」的酵素無法正常運作。

細胞與病毒皆有修復機制

細胞進行複製時或各種理由，基因都有機會出現損傷或錯誤，這也是細胞出現病變的主因之一。但一般細胞會有復修機制，自動修正損傷或錯誤的基因，而這些都是由蛋白及酵素進行。

圖為8月7日，日本新冠疫情再次爆發，但在9月初開始逐漸降溫。（Reuters）

細菌和病毒也有同樣的機制，但當出現無法復修的情況，病毒可能會容忍其繼續下去成為「新變種」。然而這變種可以任何形式出現，日本研究發現，最近的變異影響了病毒內nsp14酵素的運作。病毒雖然可繼續生存和複製，但隨着時間移動，基因積存的錯誤愈來愈多，導致病毒修復不及，最終死亡。

研究指出，在nsp14出現變異的病毒中，病毒基因變異較一般病毒高出10至20倍。這意味着，造成8月新一波疫情感染的Delta變種，在日本意外出現再變異，影響其自我復修機能，導致其無法一直擴大感染，最終大量死亡。

相關研究在10月召開的日本人類遺傳學會報告上發表。