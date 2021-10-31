日本眾議院選舉｜年輕人投票熱情下降　竟是因為生活「太安逸」？

日本國會眾議院選舉在10月31日舉行，隨着人口老齡化，日本政府的年紀亦隨着老化。日本眾議院參選人平均年齡已升至54.2歲，執政自民黨更是56.6歲。年輕人對選舉的熱情亦持續減退。



日本自1960年代學運以來，禁止學生參政，日本年輕人對政治普遍冷感。但隨着日本社會老齡化，為增加投票在2016年下放投票權至18歲，但無助提高投票率及數字。

根據《日本經濟新聞》10月29日最新民調，20至29歲選民中約有78%的受訪者表示有意投票，與60至69歲的97%相差甚遠。而對這次選舉關注的，同樣是58%對87%，年輕一輩對選舉並不特別關心。

圖為10月31日，日本東京都一間投票站，選民正在投票。（Reuters）

造成如此的的另一個原因，是社會變得「安逸」所致。在《日經》10月初另一個民意調查所得，40歲以下的受訪者中有59%表示他們更關心經濟增長政策而不是財富再分配，這兩者都是岸田新資本主義計劃的一部分。在日本長期通貨通縮期間長大的60歲以上的選民表示，兩項政策同樣重要。

執政黨和在野黨都會集中60歲以上人口的政策，因年老選民更願意投票。但自民黨執政下經濟狀況也有利於青年就業，日本失業率至今低於3%，許多大學畢業生能夠找到工作。雖然這與日本少子化，勞動力不足有關，但日本社會問題不迫切，是讓日本年輕人對政治不特別熱衷的原因之一。

研究年青人參與政治，立命館大學政治學教授上久保誠人表示，年輕人覺得日本社會似乎很穩定，他們對此感到滿意：「對年輕選民重要的社會改革，例如同性婚姻合法化及允許夫婦別姓，往往次於經濟問題。」

上久保表示，競選公職年齡設限阻礙了青年參與政治。日本眾議院候選人必須年滿25歲以上，參議院年滿30歲更高。而在澳洲、加拿大、法國和英國，只要年滿18歲只要合乎資格就能參選。

這導致一些在學生時期活躍的年輕人在畢業後，往往在22歲畢業時因要進入社會工作，而停止政治活動。

圖為10月30日，日本東京新宿。最大在野炎立憲民主黨正進行拉票活動。（Reuters）

日本選舉投票對年輕人來說某程度亦不太方便，儘管只要事先註冊，也可在選舉日前11天任何時間投票，但仍須親自前往投票站。這對於遠在東京或其他大城市讀書工作的年輕人來說，返回家鄉投票會對他們相當不方便。

一名大學3年級，在東京上智大學讀書的學生表示，若政府能投票遙距投票會更好，否則他必須須花一個星期天返回奈良的家鄉：「我希望政府能讓離家在外讀書的學生更容易投票，或提供更多有關如何投票的資訊。」