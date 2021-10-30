日本皇室用作寫「皇統譜」　38元的蘇州湖筆到底何方神聖？

日本真子公主日前通過宮內廳提交與大學同學小室圭的結婚登記申請，正式脫離皇室成員地位。周三（27日），日本宮內廳長官西村泰彥把此事登記於「皇統譜」上，當中用來登記的毛筆引起外界注意，有網民發現，其是由蘇州湖筆廠生產的「選毫圓健」。周五（29日），《現代快報》探訪了蘇州湖筆廠經營部，揭秘該款標價38元（人民幣．下同）的毛筆何以他國皇室的青睞。



據了解，皇統譜相當於日本天皇和皇族的戶口本，是記載天皇夫婦的《大統譜》與其他皇族的《皇族譜》的總稱，真子則被記錄在後者。報道指，日本皇室已非首次使用蘇州產毛筆，早在2020年11月「立皇嗣之禮」宣告德仁天皇的弟弟文仁親王成為皇位第一順位繼承人時，西村泰彥就疑似同樣使用選毫圓健於皇統譜上記錄。

周五，經過一番調查尋找後，記者終於在蘇州干將路邊的一條小巷內，發現了外觀與一般文具店無異的蘇州湖筆廠經營部。甫一進店，成百上千的毛筆便映入眼簾，惟在僅僅100多呎的空間，人想背上背包後想轉個身都難。在一張展櫃上，每支「鎮店之寶」都要價1000元以上，既然是日本皇室專用，選毫圓健想必應身在其中，然而令人意外的是，其就靜靜躺在記者一旁架子上的一個盒子內，位置並不起眼，且標價每支38元人民幣。

據66歲的梁師傅介紹，其實選毫圓健只是該廠一款普通產品，售價中等，去年才賣20多元，不過因其製作需用到福建花稈和山兔毛，而原材料日漸稀少，故該筆可謂買少見少，加上今年原材料漲價故賣38元。

而相比原材料短缺，製作技藝的流失情況才是更糟糕。梁師傅表示，湖筆工藝精細，尤其高檔湖筆需要製作者鑑別毛鋒理齊毛料，是一門手藝活，機器無法盡善盡美。然而，現時蘇州湖筆廠雖然仍有二三十名員工，多半為製作人員，但最年輕者也已59歲，他當年是在廠領導力挽下才留下繼續工作，惟因視力老化而從前線製作轉為打理經營部。他直言，感覺20年後，可能蘇州就沒人做湖筆了。

不過從湖筆廠的效益而言，梁師傅卻流露出滿滿的自信，他表示，貨品很受歡迎甚至供不應求，不但在蘇州有穩定客源，也能遠銷海外，「日本人、韓國人也是識貨的，不求最貴但求最適合，選毫圓健很適合小楷抄經，但要求書寫者有一定的功底水平」。最後對於選毫圓健成為日本皇室御用毛筆而令該廠受到關注，梁師傅反應平靜，僅稱他們只想低調、專心地把產品做好。

此外，據《環球時報》報道，1983年周恩來妻子鄧穎超訪問日本時，便曾帶去數百套湖筆作為國禮送予日本友人。而選毫圓健在中國網站上售價約為三四十元，在日本網站上卻售價近百元。