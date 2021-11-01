日本眾議院大選　自民黨議席取得「絕對穩定多數」

日本國會眾議院選舉10月31日結束，自民黨取得261席過半數，達「絕對穩定多數」，連同執政聯盟公明黨共取得293席。自民黨總裁岸田文雄可繼續執政。



日本自民黨共取得261席，較選前276席少15席，但仍能取得465席中的過半數，連同執政聯盟公明黨共取得293席。若以贊同修憲陣營劃分，自民、公明、日本維新會及親執政黨的無黨派議員共取得超過310席，達到三分之二門檻。

自民黨總裁兼首相岸田文雄表示，執政黨能取得過半數，感謝人民以投票方式對政權的信任，並表示今後會繼續努力經營政府和國會，治理國家。

圖為10月31日，日本東京一個票站正在點票。（Reuters）

最大在野立憲民主黨僅取得96席，較選前109席減少13席。

另一方面，日本維新會兼獲得41席，較選前10席大增，是這次大選中增加議席最多的政黨。

選前外界預想自民黨會繼續取得絕對優勢取得勝利，但議席數量會因總裁選舉等問題影響減少，結果如同所料。共同社報道指，這此次選舉中以對抗疫情與經濟復甦為爭論點，上台不久的岸田政權是否被國民信任，受到了考驗。岸田把執政黨獲得過半數議席設為勝負線。