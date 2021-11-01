日本眾院選舉多名「大物議員」敗選　分析稱象徵選民不要老人政治

日本眾議院大選10月31日結束，自民黨失去部分議席，但繼續取得過半數議席獲勝。在失去的議席中，包括多名資深議員甚至前閣僚，亦有議員在小選區敗選要依靠比例代表席次復活，被視為是要求世代交替的象徵。



「大物」在日語中意思是「大人物」，或在社會上有很大影響力的人或物。在這裏，「大物議員」指的就是前閣員，以及在自民黨擔任要職的人。

在東京8區，自民黨候選人石原伸晃敗選，在比例代表議席上亦無法復活。現年64歲的石原是自民黨內前幹事長，曾擔任國土交通、環境、經濟再生大臣等要職，亦是黨內派系石原派的代表。

石原自1990年當選東京8區選區後，連續8次當選至今，最終以2萬票之差輸給只有49歲，立憲民主黨的吉田晴美。在得悉自己敗選後，石原在事務所向員工與支持者鞠躬致歉。

圖為10月31日，日本東京自民黨總部。幹事長甘利明得悉自己在選區中落敗，難掩失落。（AP）

除了石原以外，前數碼改革大臣平井卓也、前東京奧運大臣櫻田義考、前法務大臣金田勝年同樣在各自選區落選，但3人成功在比例代表議席上復活。但前地方創生、規制改革大臣山本幸三則「復活」失敗，確定落選。

支援岸田文雄擔任總裁，現職自民黨內幹事長的甘利明亦在神奈川選區敗選，成為自民黨歷來首位現任幹事長在大選中敗選的人。雖然他最終成功透過比例代表議席復活，但他已表明有意辭去幹事長一職，為敗選負責。

另外，在大阪府自民黨遭遇重創。自民黨出選15個選區全軍覆沒，包括在大阪11區參選的前環境副大臣、前總務副大臣佐藤由香里，日本維新會大獲全勝。自民黨在大阪全敗的慘況，實屬創黨以來首次。

有分析認為，這次自民黨在部選區失利，特別是資深議員敗選，是受當前環境要求世代交替，換走老人政治的影響所致。因為包括自民黨，在野黨部分元老級議員，包括小澤一郎同吃敗選。