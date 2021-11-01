捷克最古老纜車出事　纜索瞬間斷裂　車廂直墮地面1死

位於捷克北部利貝雷茨市的Mount Ještěd在10月31日發生恐怖的纜車墜毀意外，一纜車在下行期間纜索突然斷裂，導致它直墮地上，車廂內一名駕駛員不幸傷重死亡。另一部纜車內則約15人獲救，他們都沒受傷。



捷克電視台（Česká televize）稱，出事纜車在30米高空墮地後，在山邊翻滾。

另一個捷克電視台CT24稱，第一部纜車墮地後，導致牢牢吊在纜索上的第二部纜車開始向下行。

緊急救援服務發言人Michael Georgiev稱事發時出事的纜車內只有一名駕駛員，另一部纜車則在意外發生後，被困於離地15米的半空。車廂內15人最終安全獲救，不過有些人受到驚嚇。心理輔導員在場照料他們。

出事纜車是捷克最古老的，1933年啟用、1970年代公司重組，1975年重開。它連接Mount Ještěd以及利貝雷茨市。

這是它首次發生這樣的意外。捷克電視台報道稱，纜車原定11月1日進行例行2週的維修，不料在維修的前一天出事。

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