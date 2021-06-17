意大利登山纜車14死意外片段曝光　纜繩突斷致車廂失控後高處墮下

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-17 21:05

意大利北部小鎮5月23日發生的登山纜車墮下意外，導致14人死亡、僅1名男童生還，事發時的閉路電視片段在6月16日曝光，據外媒報道，纜繩當時突然斷裂，加上剎車失靈，令車廂在接近到站前失控，往山腳方向高速俯衝，然後在高處墮下，釀成多人死亡的悲劇。

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纜車接載遊客從北部小鎮斯特雷薩（Stresa）至馬焦雷湖（Lake Maggiore）一帶，意大利傳媒6月16日取得這次意外的現場閉路電視片段，纜車當時正駛近終點站，但就在抵達前，纜繩突然斷裂，令車廂劇烈晃動、向後翻側，然後再往山腳方向高速俯衝，最後在途中於高處墮下。

僅一名5歲男童生還

纜車當時載有15人，包括一個來自以色列的五人家庭，事件導致14人不幸死亡，僅得來自以色列家庭的一名5歲男童生還，但他的父母親、弟弟及祖父母均在意外中離世，他們的年齡由2歲至81歲不等。

據以色列傳媒報道，這名5歲男童的父親在事發時緊緊擁抱着兒子，令男童得以生還。

纜車公司3人被捕

在事件發生後的5月25日，意大利警方拘捕了3人，包括纜車公司的老闆、總監及工程師。警方當時稱，相信被捕者在事發前知道纜車的安全剎車系統未有啟動。

▼事發時的閉路電視片段▼