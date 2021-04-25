日本橫濱全國首座「都市循環」纜車開幕　連接市區與紅磚倉庫群

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-25 18:25

日本橫濱的港未來地區，集結了各式觀光、休閒和消費設施，是日本「都市景觀百選」之一，最近從橫濱市區前往港未來，除了地下鐵、巴士和步行外，多了第四種移動選擇，就是纜車！雖然纜車全程只有五分鐘，不過可以從空中鳥瞰橫濱街區景色，也是日本第一個都市循環式纜車。

巨大的摩天輪和帆船造型飯店，日本橫濱的港未來，這個星期開始，有了新景象。

日本記者：「現在纜車慢慢通過馬路上方，這是日本第一個都市循環式纜車。」 從橫濱市區的櫻木町車站，前往港未來的橫濱紅磚倉庫群，原本步行要20分鐘的距離，現在搭纜車，只要五分鐘就能搞定。

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日本記者：「我現在搭乘的是從櫻木町前往運河公園的纜車，可以從空中鳥瞰橫濱市區，感覺非常舒爽。」 日本民眾：「天氣也很好，真的很棒。」 「從上面看下來，還是覺得不一樣，不愧是橫濱啊。」

入夜後搭纜車，還能飽覽橫濱港區夜景，只是東京三度進入緊急狀態，纜車營運單位也為防疫下足功夫。

日本記者：「車廂內從腳底到兩旁窗戶，都有引進外部空氣，再透過天花板的空調，讓空氣持續保持流通。」

除了車廂內重視空氣循環、包括座椅和手把，全都經過特殊滅菌處理，就連原本能容納八個人的車廂空間，現在也只允許四人以內搭乘，而且只有「自己人」能一起搭。

纜車營運業者：「我們把整個『橫濱港未來』，當成一個主題公園來經營，(纜車)可說是其中一項設施，也是在港未來地區移動的手段之一。」 把纜車當成城市交通的新手段，橫濱人的實驗，受到日本人期待。

相關圖輯：橫濱另一新景點是「橫濱高達工廠（GUNDAM FACTORY YOKOHAMA）」的可動高達▼▼▼

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