COP26｜約翰遜警告各國：若格拉斯哥談判失敗將全軍覆沒

第二十六屆聯合國氣候變化大會（COP26）11月1日將在英國格拉斯哥（Glasgow）舉行。首相約翰遜（Boris Johnson）將會致辭。他10月31日警告各國這次會是最後機會，若格拉斯哥談判失敗，所有人將全軍覆沒。



約翰遜將會表示，全球「距離黑夜只餘下1分鐘，所有人必須行動」。他將呼籲富裕國家領導人不要停留在向發展中國家作出承諾，應該在煤炭、汽車、森林保護等方面作出實際行動。

二十國集團（G20）在10月31日結束，約翰遜在記者會上表示，時至今天，一些對溫室氣體排放負有最大責任的國家，依然做得不夠：「若我們不想讓COP26失敗，我們必須做出改變。」

「我要明白地指出，如果格拉斯哥談判失敗，我們將全軍覆沒。」

圖為10月31日，英國格拉斯哥一個巨型COP26海報。COP26將在11月1日舉行。（Reuters）

約翰遜表示，各國已不再有藉口拖延，因大家已目睹氣候變化造成的破壞，包括熱浪、乾旱、山火和颶風。

被問道COP26有多少機會取得成功，約翰遜可能只有60%機會，他表示談判會出現阻礙：「但我認為我們有機會取得進展，每個人都可以看着如何達到，這是一個意志和領導力的問題。」